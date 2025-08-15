Fenerbahçe’nin geliri borcunun 1,7 katı çıktı. Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, 15 Ağustos 2025 tarihinde dijital medyada katıldığı bir yayında, Fenerbahçe’nin ticari ve finansal nakdi borçlarının toplamının 223 milyon Euro ve buna karşılık bir yıl içinde elde ettiği gelirlerin 374 milyon Euro olduğunu açıkladı.

Toplam yükümlülüklerin ise Başkan Ali Koç’un alacakları hariç 417 milyon Euro olduğunu ve Fenerbahçe’nin mali açıdan iyi yönetildiğini söyledi.

ŞAHSİ HESABINDAN 130 MİLYON EURO

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un şahsi hesabından Fenerbahçe’ye sponsorluklar hariç 130 milyon Euro'dan fazla nakit kaynak aktardığını söyleyen Göktürk, Fenerbahçe’nin gelirlerinin 31 Mayıs 2025 itibariyle konsolide şekilde kulüp olarak 374 milyon Euro’yu bulduğunu aktardı.

Yıllık reklam ve sponsorluk gelirinin 96 milyon Euro’ya ve lisanslı ürün satış gelirinin 72 milyon Euro’ya ulaştığını belirten Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk; kulübün 2018 yılına nazaran toplam gelirlerinin 175 milyon Euro’dan 374 milyon Euro’ya ulaştığını söyledi.

Toplam banka borçlarının 31 Mayıs 2025 itibariyle 82 milyon Euro olduğunu ve güncel rakamın ise 69 milyon Euro’ya kadar gerilediğini ifade eden Göktürk; bankalar birliğinden en kısa sürede ve Fenerbahçe için en az maliyetli şekilde çıkılacağını ve bunun kararını Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un vereceğini söyledi. Fenerbahçe’nin 2018 yılından bu yana ödediği toplam faiz giderini ise 133 milyon Euro olarak açıkladı.

'AZİZ YILDIRIM YOL GÖSTERMELİ'

“Hatalarından ders çıkarmış bir Ali Koç, Fenerbahçe’de mevcut adaylar arasında Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşımaya en yakın isimdir” şeklinde konuşan Göktürk; Aziz Yıldırım’ın camianın büyüğü olarak seçimde Ali Koç’u desteklemesini ve yol gösterici akil kişi olmasını temenni ettiğini aktardı.

Fenerbahçe’nin iktisadi ve mali açıdan iyi yönetildiğini ve futboldaki sportif başarı dışında Fenerbahçe’nin gereksiz polemiklerle zaman kaybetmemesi gerektiğine vurgu yapan Göktürk, son 11 yıldır şampiyon olunmamasından dolayı bir Fenerbahçeli olarak rahatsızlığını dile getirdi.