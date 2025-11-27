Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk ettiği maçta 21 yaşındaki Yiğit Efe Demir, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de görev aldı.

Ferencvaros karşısında etkili bir performans ortaya koyan Yiğit Efe Demir, kritik müdahaleleriyle göz doldurdu.

Genç oyuncu, 73. dakikada sakatlanarak kendini yere bıraktı ve 76. dakikada yerini alkışlar arasında Mert Müldür'e bıraktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç sonrası Yiğit Efe Demir'in performansı hakkında açıklama yaptı. Ferencvaros karşılaşmasında 76 dakika forma giyen Yiğit Efe ile gurur duyduğunun altını çizen 40 yaşındaki teknik adam, “Onun ve bizim için çok mutluyum. Kolay değildir maç ritminiz olmadan böyle maçlara ve forvetlere karşı oynamak. Yiğit ile gurur duyuyorum hem onunla hem de tüm takımımla. Eksik oyuncularımız ve maç içinde sakatlanan oyuncularımızla zor bir takıma karşı oynadık. Özgüvenli oyuncularım kendilerini gösterdiler. Galibiyete de yakındık. Takımım için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Levent, Avrupa'da ilk kez

Öte yandan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Levent Mercan, ilk Avrupa maçına çıktı.

Sarı-lacivertlilerde geçen sezon Avrupa listesine dahil edilmeyen Levent, bu sezon eleme müsabakalarında kadroda bulunmuş ancak süre alamamıştı.

Cenk Tosun'un sakatlığıyla Avrupa listesine tekrar dahil edilen Levent, 60. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil olurken bu kulvarda ilk kez süre aldı.

Talisca, Avrupa Ligi'nde de attı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü kaydetti.

Ligde 6 golü bulunan deneyimli oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda da Feyenoord ağlarını havalandırmıştı.

Müsabakanın 69. dakikasında takımının beraberlik golünü kaydeden tecrübeli futbolcu, lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de skor katkısı verdi.