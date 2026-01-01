Ünlü futbolcu İsmail Yüksek, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Esin Matraş ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik karelerle duyurdu.

Fenerbahçe'nin ve Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu İsmail Yüksek, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden futbolculardan Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu mimar sevgilisi Esin Matraş ile yeni fotoğrafını sevenlerinin beğenisine sunmuştu.

Ünlü futbolcu, romantik akşam yemeğinde çekilen fotoğrafı beyaz kalp emojisi ile yayımlamıştı.

Sevindiren haber sonrası ikiliye çok sayıda tebrikler mesajı geldi.