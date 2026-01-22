UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Aston Villa karşısında bulduğu beraberlik golü, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi. Karşılaşmada 75. dakika oynanırken gelişen Fenerbahçe atağında Mert Müldür'ün soldan yaptığı ortada Jhon Duran tek pasla Kerem Aktürkoğlu'nu gördü. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top Aston Villa kalecisi Marco Bizot'tan döndü. Dönen topu iyi takip eden Kerem Aktürkoğlu, ikinci vuruşunda ağları havalandırdı. Ancak yapılan VAR incelemesi sonrası Jhon Duran'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

