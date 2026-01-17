İspanya La Liga'nın 20. haftasında Mallorca ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Son Moix'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 3-2'lik skorla kazandı. Mallorca'ya galibiyeti getiren 3 golü de Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Vedat Muriqi attı. Kosovalı golcü 5. dakikada ağları havalandırdı. 42'de kaçırdığı penaltıyı tamamlayıp ikinci golünü attı. 69'da ise penaltıda kaleci Unai Simon'u mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe, En-Nesyri'nin takımdan ayrılması durumunda Vedat Muriqi'yi transfer etmeyi düşünüyor. Muriqi, bu hat-trick ile beraber son 3 maçta 5 kez fileleri havalandırmış oldu. Athletic Bilbao'nun golleri 8'de Unai Gomez ve 45. dakikada Nico Williams'tan geldi. ATHLETIC BILBAO'YA 2 KIRMIZI KART Konuk ekipte Gorka Guruzeta, 70. dakikada itirazları nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve ihraç edildi. Unai Gomez ise kenara alındıktan sonra kırmızı kart gördü. MALLORCA 3 MAÇ SONRA KAZANDI 3 maç aradan sonra kazanan Mallorca, puanını 21'e çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Athletic Bilbao, 24 puanda kaldı.

