İstanbul Ligi 1911-1912 sezonunda ilk kez şampiyon olan Fenerbahçe'nin kaldırdığı kupa, 7 Aralık tarihinde açık artırma yoluyla satışa çıkıyor. Kupanın Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yedinci başkanı ve Fenerbahçe tarihinde aynı zamanda hem oyuncu hem de başkan olan tek kişi olan Arif Emirzade Bey'e verilen kupa olduğu belirtiliyor.

Koleksiyonluk Eserler Müzayedesi'nde satışa çıkarılacak olan kupanın özel koleksiyona ait olduğu belirtiliyor. İnternet sitesinde verilen bilgiye göre, 10 santimetre çapındaki kupayla ilgili şu bilgilere yer verildi:

Hicri 1329-30 / Miladi 1911-12 tarihli. Bronz, kazıma (grave) tekniği ile tezyinli. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tarihinde ilk defa şampiyon olduğu İstanbul Ligindeki 6.sezonunda (1911-1912) dönemin başkanı ve oyuncusu olan "Arif Emirzade Bey"e verilen şampiyonluk kupası hatırası.