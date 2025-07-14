Fenerbahçe'nin Portekiz kampı öncesine kafilede yer alacak isimler açıklandı.

Sarı-lacivertliler 28 kişilik kadro açıklarken yeni transferlerden Tarık Çetin, Archie Brown ve Jhon Duran kamp kadrosunda yer aldı. Fenerbahçe'de 8 oyuncu ise kafileye dahil edilmedi.

Transfer görüşmeleri yapan Miha Zajc ve Lincoln'ün yanı sıra kadro planlamasında yer almayan Emre Mor, Fayed, Aziz Fall, Emre Demir ve sakatlıkları bulunan Anderson Talisca ile Mert Hakan Yandaş kamp kadrosuna alınmadı.



Yurtdışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için bugün Portekiz’e hareket edecek olan Fenerbahçe, 27 Temmuz’a kadar devam edecek olan kamp çerçevesinde 4 hazırlık maçı yapacak ve 27 Temmuz'da İstanbul’a dönecek.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu: