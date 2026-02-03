Fenerbahçe, haftalardır renklerine bağlamak için yoğun çaba harcadığı N’Golo Kante transferi son anda iptal oldu.

Sarı lacivertliler, Fransız yıldız için Al İttihad ile yapılan ilk pazarlıklarda Youssef En-Nesyri’nin Al İttihad’a gitmeye onay vermesinin ardından son aşamaya gelmişti. Yapılan pazarlıkların ardından Kante için kulüpler 4.5 milyon Euro bonserviste el sıkışırken En-Nesyri için ise Fenerbahçe 18 milyon Euro bonservis alacaktı. Ancak belgelerde yaşanan sorunlar nedeniyle kriz yaşandı.

EVRAKLAR EKSİK KALDI

Fenerbahçe ile Al İttihad arasında N’Golo Kante-Youssef En Nesyri takasını içeren transfer iki kulübün de evrakları sisteme zamanında yükleyemediği için iptal oldu.

Fenerbahçe, N’Golo Kante transferindeki sorunu çözemedi. Suudi Pro Liginden talep edilen ek süre kabul görmedi ve Kante takımında, Youssef En Nesyri de Fenerbahçe’de kaldı.