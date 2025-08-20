Kerem Aktürkoğlu Benfica’dan ayrılıp, Fenerbahçe'ye imza atmak için artık günleri değil, saatleri sayıyor…
Portekiz ekibinin Teknik Direktörü Bruno Lage, milli futbolcuyu bugün Chobani Stadı’nda oynanacak maç için kadroya dahil etti.
25 MİLYONA BİTECEK
Milli futbolcunun İstanbul’a gelişini fırsat bilen Fenerbahçe, Kerem’i bir daha Portekiz’e geri göndermemekte kararlı.
Başkan Ali Koç, Benfica Başkanı Rui Costa ile aradaki son pürüzleri gidermeye çalışıyor. 22.5 milyon Euro garanti ücret, 2.5 milyon Euro da bonus şeklindeki son teklif üzerinden pazarlıkların mutlu sonla noktalanması planlanıyor.