Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr’dan kiraladığı harika çocuk Jhon Duran az zamanda çok iş başardı.

Lig ve Avrupa’da sadece 517 dakika sahada kalmasına rağmen çok kritik gol ve asistlere imza attı. 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet ilk olarak Feyenoord karşılaşmasında attığı golle turu getirdi. Kocaelispor maçında yaptığı asistle dikkatleri üzerine toplayan genç golcü Beşiktaş derbisinde 24 dakika süre alıp, mükemmel bir golle galibiyete imzasını attı ve Kanarya’yı 3 puana taşıdı.

Duran, Rize deplasmanında En Nesyri’yi golle buluşturdu, skorun 2-0’dan 3-2’ye gelmesinde pay sahibi oldu. Ve son olarak Galatasaray maçı… Son 27 dakikada En Nesyri’nin yerine şans bulan Kolombiyalı yıldız 90+5’te kafayla fileleri havalandırdı. Bu gol Galatasaray’ın farkı 4’e çıkarmasını engellerken, Fenerbahçe’nin de namağlup unvanını sürdürmesini sağladı.

Süper Lig’de 5 maçta 268 dakikada 2 gol ve 2 asisti bulunan Duran, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 4 maçta 186 dakikada 1 gol attı. Yıldız futbolcu Avrupa Ligi’ndeki 3 karşılaşmada ise 63 dakikada skor üretemedi.