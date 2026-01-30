UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabının son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Romanya ekibi FCSB ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 için play-off oynayacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde son hafta maçlarının ardından bir üst turun biletini alan 8 takım netleşti. Son hafta maçlarının ardından play-off turundaki muhtemel eşleşmeler de belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalabilmek için İngiliz ekibi Nottingham Forest ya da Victoria Plzen ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'de son 16 turu için oynanacak play-off maçlarının belli olacağı kura çekimi 30 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak. FİNAL İSTANBUL'DA Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak. Play-off turu maçları, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak. Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle: Play-off turu: 19 ve 26 Şubat Son 16 turu: 12 ve 19 Mart Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs Final: 20 Mayıs

