Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kante için yürüttüğü transfer çalışmasında kritik aşamaya gelindi. Sarı-lacivertli kulüpte sürecin artık son düzlüğe girdiğini gösteren yeni detaylar ortaya çıktı.
Daha önce Dubai'ye giderek Kante ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçeli yöneticiler Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, Türkiye'ye dönmüştü.
UÇUŞ PROGRAMI BELLİ OLDU
Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları, Devin Özek, Ömer Topbaş ve Berke Çelebi, 16 Ocak'ta saat 00.55'te Abu Dabi'ye uçacak.
Sarı-lacivertli ekibin 18 Ocak'ta saat 06.35'te İstanbul'a dönmesi planlanıyor. Yönetim, dönüşün hemen ardından aynı gün 09.30'da İstanbul'dan Antalya'ya geçerek maç programına katılacak.
Fenerbahçe, Fransız yıldızla 2,5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.