Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çek ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerin deplasmanda oynayacağı kritik maç öncesinde rakibine kötü haber geldi.

Ligde Teplice'ye konuk olan Viktoria Plzen'de 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Karel Spacil sakatlık yaşadı. Sakatlandığı anda acılar içinde yerde kalan genç oyuncu, sekerek saha kenarına alındı.

Viktoria Plzen teknik direktörü Martin Hysky, Karel Spacil'in son durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Daha ayrıntılı bir sonuç gerekiyor. Doktorlarımız ve fizyoterapistlerimizin, perşembe günü Fenerbahçe ile oynanacak Avrupa Ligi maçında sahada olabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum." ifadelerine yer verildi.