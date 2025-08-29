UEFA Şampiyonlar Ligi play-off etabında Benfica'ya elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.
Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek sarı lacivertliler, kuraya 2. torbadan katıldığı kurada çıkan rakipleri ile evinde 4, deplasmanda 4 maça çıkacak.
Çekilen kurada sarı lacivertlilerin rakipleri de belli oldu.
İşte Fenerbahçe'nin rakipleri: Dinamo Zagreb (D), Aston Villa, Ferencvaros, Viktoria Plzen (D), Nice, FCSB (D), Stuttgart, Brann (D)
FİNAL İSTANBUL'DA
Fenerbahçe, Lig aşamasını ilk 8'de tamamlaması halinde direkt son 16 turuna kalacak. Sarı-lacivertliler, 16 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 için play-off oynayacak. UEFA Avrupa Ligi finali, İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.