Euroleague’nin 16’ncı haftasında Fenerbahçe Beko ile Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 81-77 kaybetti. Bu sonuçla birlikte bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko'nun 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 6. mağlubiyetini yaşadı. Panathinaikos ise ligdeki 10. galibiyetini elde etti.

Euroleague'de gelecek hafta Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi Olimpia Milano ile 18 Aralık Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Panathinaikos, Hapoel Tel Aviv'i konuk edecek.