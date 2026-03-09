Süper Lig'in 25.haftası inanılmaz maçlara sahne oluyor. Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u 90 dakika geride olmasına rağmen son 5 dakikada bulduğu 2 golle mağlup etti. Maçın ardından ise Sidiki Cherif'in attığı gol pozisyonu damga vurdu.

SON SANİYE GOLÜNDE OFSAYT ŞÜPHESİ: BROWN KALECİYİ BOZUYOR MU?

Karşılaşmanın son saniyelerinde Sidiki Cherif'in attığı gol, ofsayt tartışmalarını beraberinde getirdi. Golün oluştuğu pozisyonda, kaleci Okan Koçuk'un yanında bulunan Archie Brown'un ofsayt olup olmadığı büyük bir soru işareti yarattı.

Galatasaraylı taraftarlar, Brown'un görüş açısını engellediğini ve kaleciyi bozduğunu belirterek ofsayt kararı verilmesini talep etti. Ancak hakem Oğuzhan Çakır, golü verdi.

BOEY'İN POZİSYONU GÜNDEM OLDU!

Galatasaray Konyaspor karşılaşmasının 52.dakikasında Leroy Sane ile gol bulmuş ve VAR incelemesinin ardından Galatasaray'ın golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayılmıştı. Pozisyonun içinde yerde bulunan Sacha Boey rakibini engellediği gerekçesiyle pozisyonda ofsayt gösterilmişti.

Maçın son anlarında yaşananlar, Galatasaray taraftarının tepkisine neden oldu. Taraftarlar, özellikle Konyaspor maçında Boey'e kaldırılan ofsayt bayrağını örnek göstererek büyük tepkide bulundu. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerde, 'Bize gelince VAR, onlara nerede?', 'Boey'e yapılanları unutmadı' 'Adalet istiyoruz', paylaşımlar dikkat çekti.