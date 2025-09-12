ABD’de her yıl üretilen meyve ve sebzelerin yaklaşık %30’u, yalnızca dış görünüş standartlarını karşılamadığı için tarlada kalıyor. Bu durum, 2023 yılında 16 milyon ton ürünün israf edilmesine ve çiftçiler için 13 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtı. Ulukaya ve Trump, bu soruna çözüm sunmak amacıyla geliştirdikleri modelle, görünümü nedeniyle satılamayan ürünleri ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.

Planet Harvest adlı organizasyon aracılığıyla yürütülen bu girişim, çiftçileri doğrudan gıda şirketleri ve perakendecilerle buluşturuyor.

Ürünler püre, dondurulmuş gıda veya sos gibi farklı şekillerde değerlendirilerek israfın önüne geçiliyor.

Chobani, bu modelin ilk büyük ortağı olarak 545 tondan fazla çilek satın aldı ve bu ürünler 55 milyon yoğurt içeceği üretiminde kullanıldı.

Hamdi Ulukaya, canlı yayında yaptığı açıklamada, “Açlık sorununu çözmek için daha fazla gıda üretmemize gerek yok. Zaten yetiştirdiklerimizin daha iyi yöneticileri olmalıyız” diyerek projenin sadece hayırseverlik değil, çiftçiler, çevre ve tüketiciler için ortak değer yaratan bir iş modeli olduğunu vurguladı.

Dünya Yaban Hayatı Fonu’nun (WWF) analizine göre, bu model sayesinde kurtarılan 453 ton meyve, 1,2 trilyon litre su tasarrufu sağladı ve 169 bin ton karbon emisyonunun önüne geçildi.