Fenerbahçe'de iki gün sürecek tarihi olağanüstü kongre Eski Kenan Evren Lisesi arsasında başladı.

Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacağı kongrede, Chobani Stadı'nda kongre üyeleri konuşmalarını yapmak için kürsüye gelirken gergin anlar yaşandı.

KONUŞMALAR YARIM KALDI

Kongre üyesi İrfan Coşkun'un konuşması sırasında kullandığı ifadelerin ardından tribünlerde yar alan üyeler arasında büyük gerginlik çıktı.

İrfan Coşkun'un kullandığı "Siz Sayın Saadettin Saran ‘şike var dediniz!’, başkan olursanız 2010-2011 kupasını Trabzonspor’a verecek misiniz?” ifadelerinin ardından iki başkan adayının destekçileri arasında arbede yaşandı. Fenerbahçe genel kurulunda tribünlerde çıkan gerginliği GFB lideri Cem Gölbaşı ve Yücel Aslan sakinleştirmeye çalıştı.

Divan başkanı seçilen Şekip Mosturoğlu, kongre üyeleri arasında meydana gelen gerginlik sonrası konuşmalara ara verildiğini açıkladı. Gerginlik yatıştıktan sonra konuşmalar kaldığı yerden devam etti.