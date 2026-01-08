Lazio'nun Fransız yıldızı Matteo Guendouzi resmen Fenerbahçe'de. 30 milyon Euro'luk dev anlaşma kulüp tarihine geçti. İstanbul'a iniş saati bile belli olan yıldız isim yola çıktı.

Ara transfer döneminde sessizliğini bozan Fenerbahçe, yılın bombasını patlattı. Sarı-lacivertliler, Lazio forması giyen dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

EN PAHALI TRANSFER OLACAK

Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibine servet ödeyecek. Yapılan anlaşmaya göre; 28 milyon Euro garanti ücret ve 2 milyon Euro bonus olmak üzere toplamda 30 milyon Euro kasadan çıkacak. Bu rakamla Guendouzi, Kerem Aktürkoğlu'nu (22.5 milyon Euro) geçerek Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi unvanını ele geçirdi.

26 yaşındaki Fransız yıldız İtalya'dan İstanbul'a Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte gelmek için yola çıktı. İtalyan basını Guendouzi'nin havalimanı görüntülerini servis etti.

Guendouzi'yi taşıyan uçağın saat 13.00 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanıyor. Fenerbahçeli transferler yeni transferi karşılamak için havalimanına akın ediyor.