Menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerilen Beto transferi rafa kalktı. Everton'ın Beto ile En-Nesyri takas etme önerisini Faslı golcü ve Fenerbahçe tarafı reddetti. Everton, Beto için 20 milyon Euro fiyat biçince sarı lacivertliler diğer adaylara yöneldi.

Fenerbahçe'nin geniş listesinde yer alan bir diğer ismin Vedat Muriqi olduğu biliniyor.

TARAFTAR KORKUSU

İspanya basınından Superdeporte'de yer alan habere göre; Real Mallorca, Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro ve bonuslar teklifi sonrası karar aşamasında ve ikilem yaşıyor. La Liga'da Kylian Mbappe'den sonra 20 maçta attığı 14 golle krallık sıralamasında ikinci durumda olan Muriqi, Mallorca'nın kümede kalma yolunda en büyük kozu.

Haberin detayında Muriqi'nin olası satışının, kulüp ile tribünlerin arasını açabileceği için endişe yarattığı aktarıldı. Ancak, 12 milyon Euro ve bonusların Mallorca'nın ekonomik açıdan reddedemeyeceği bir teklif olduğu ifade edildi. Ayrıca Mallorca yönetiminin 31 yaşındaki golcünün çıkabileceği en üst değerde olduğu yönünde hemfikir olduğu aktarıldı.

Vedat Muriqi'nin ise her iki takımda da oynama konusunda bir sorunu olmadığı öğrenildi.