Adı, Fenerbahçe ile anılan Christopher Nkunku ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Milan'ın Serie A'da oynayacağı Cagliari maçında yıldız oyuncunun sahada olmayacağı açıklandı. Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Christopher Nkunku'nun ayak bileğindeki ağrı nedeniyle Cagliari maç kadrosuna alınmadığını belirtti. Alexander Sörloth'tan beklediği cevabı alamayan Fenerbahçe rotasını Nkunku'ya çevirmiş, sarı lacivertliler, Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı. SEZON PERFORMANSI Bu sezon Milan'da 14 kez sahada yerini alan Fransız futbolcu, 3 gol atarken 2 asist yaptı.

