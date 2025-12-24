Orta sahaya takviye arayışındaki Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Hollandalı futbolcu Joey Veerman'ın sezon sonuna kadar PSV'de kalacağı açıklandı.

PSV Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Joey Veerman PSV'ye sadık kalmaya devam ediyor. PSV ve Joey Veerman, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek yaza kadar PSV'de kalması konusunda anlaştılar" denildi.

PSV'nin 4 Ocak 2022 tarihinde Heerenveen'den 6 milyon Euro'ya transfer ettiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı 23 resmi maçta 8 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.