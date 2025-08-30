UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin lig aşaması maç programı belli oldu.

Sarı-lacivertliler, ilk hafta karşılaşmasında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Fenerbahçe, son hafta mücadelesini ise 29 Ocak 2026’da Romanya temsilcisi FCSB’ye karşı deplasmanda oynayacak.

Monako’da yapılan kura çekiminde Fenerbahçe; Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile eşleşmişti.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

24 Eylül: Dinamo Zagreb (D)

2 Ekim: Nice

23 Ekim: Stuttgart

6 Kasım: Viktoria Plzen (D)

27 Kasım: Ferencvaros

11 Aralık: Brann (D)

22 Ocak: Aston Villa

29 Ocak: FCSB (D)