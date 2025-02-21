Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Sarı-lacivertliler, play-off turunda Anderlecht ile oynadığı zorlu maçın ardından adını son 16 turuna yazdırdı. Temsilcimizin bir sonraki aşamada karşılaşabileceği rakipler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

Son 16 turu eşleşmeleri, play-off turunun tamamlanmasının ardından yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin bu turda karşılaşabileceği iki muhtemel rakibi bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 21 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak kura çekiminin ardından Olympiakos ya da Rangers ile eşleşecek.

Avrupa Ligi kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak ve TRT Spor ile UEFA'nın resmi sitesi üzerinden canlı yayınlanacak. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi de netlik kazanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025