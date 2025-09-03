Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimi yaptı.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferler Ederson, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene, kadroda yer aldı.
Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Abdou Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder ise kadroya alınmadı.
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan oyuncular şöyle:
İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene.
İLK MAÇ HIRVATİSTAN'DA
Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Fenerbahçe, lig aşamasının son mücadelesinde ise 29 Ocak 2026 Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde maç takvimi şöyle:
24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice
23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart
6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe
27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros
11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe
22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa
29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe