Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ferencvaros ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya sunduğu oyuncu listesinde değişikliğe gitti.

CENK TOSUN ÇIKARILDI

Sarı-lacivertliler, kadro dışı kalan golcü futbolcu Cenk Tosun'u kadrodan çıkararak yerine sol bek oyuncusu Levent Mercan'ı listeye dahil etti. Bu doğrultuda Fenerbahçe, Avrupa maçlarına Levent Mercan'la devam edecek.

Takımıyla bu sezon 6 maçta süre alan 24 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 asistlik performans sergiledi.

UEFA’nın yeni kuralı gereği, 2 ay ve üzeri sakatlıklarda 1 oyuncu değişikliği hakkı tanınıyor. Fıtık ameliyatı olacak ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Cenk Tosun’un yerine, Levent Mercan UEFA listesine dahil edildi.