Fenerbahçe'de Fred’siz olmazdı... Sambacının oynamadığı maçlarda sarı-lacivertliler, ya yenilir ya da 1 puan alırdı. Ama artık o devir bitti. Brezilyalı orta saha, Kanarya’da ilk 11’de oynamayı unuttu. Jose Mourinho’nun ayrılmasının ardından göreve gelen Domenico Tedesco, Fred’i kulübeye hapsetti. Tedesco’nun ilk 3 maçında 11’de sahaya çıkan yıldız orta saha, ardından 2’si Avrupa Ligi, 3’ü lig olmak üzere 5 maçta yedek soyundu. Sarı-lacivertlilerin İtalyan hocası, kendi sistemine uymadığı gerekçesiyle Fred’i bundan sonra da oyuna sonradan sokmaya devam edecek.

MERT DE UNUTULDU

Bu arada Mert Müldür de unutulan isimler arasında. A Milli Takım’da başarılı performans sergileyen Mert, Tedesco’nun göreve gelmesiyle birlikte 1’i ilk 11 olmak üzere 3 maçta oynadı. Trabzonspor maçın da 90 dakika sahada kalan deneyimli sağ bek, 2 maçta ise sonradan oyuna dahil oldu ve sadece 40 dakika süre alabildi. Mert, 2’si Avrupa Ligi, 3’ü lig olmak üzere 5 maçta kadroda olmasına rağmen süre almadı.