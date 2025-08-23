Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin sahasında Kocaelispor'u konuk ettiği maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
Fenerbahçe, 5. dakikada Milan Skriniar'ın kafa golüyle öne geçerken, Kocaelispor 22. dakikada Bruno Petkovic'in serbest vuruştan kaydettiği golle beraberliği yakaladı.
Kocaelispor'un golü sonrası sosyal medyada Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a tepki yağdı. İrfan Can Eğribayat'ın barajı yanlış kurdurduğunu ve kapadığı köşeden gol yediğini savunan Fenerbahçe taraftarları, 27 yaşındaki kaleciyi eleştiri yağmuruna tuttu.
Öte yandan Bruno Petkovic'in ağlara gönderdiği top, İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe formasıyla Süper Lig kariyerinde serbest vuruştan yediği ilk gol olarak kayıtlara geçti.