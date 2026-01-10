Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray karşısında Süper Kupa yarı finalindeki Samsunspor maçının ilk 11’inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. 40 yaşındaki teknik adam Bartuğ Elmaz’ın yerine yeni transfer Matteo Guendouzi’ye görev verdi.

Kaleyi Ederson’a emanet eden Tedesco, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan’dan oluşturdu. 40 yaşındaki teknik direktör orta alanda İsmail Yüksek ve Matteo Guendouzi’yi tercih etti. Sağ tarafta Anthony Musaba, sol tarafta Kerem Aktürkoğlu görev yaparken, ortada ise Marco Asensio yer aldı. Tedesco’nun ileri uçtaki tercihi ise Jhon Duran oldu.

YENİ TRANSFER GUENDOUZI İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe’nin İtalyan ekibi Lazio’dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. 26 yaşındaki orta saha, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynanan maça ilk 11’de başladı.

MERT GÜNOK KADRODA

36 yaşındaki tecrübeli kaleci Mert Günok, 11 yıl aranın ardından sarı-lacivertli ekibe geri dönerek 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray maçının kadrosunda yer alan Mert, maça yedek kulübesinde başladı.

FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısına 5 eksikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Archie Brown, Nelson Semedo ve Edson Alvarez maç kadrosunda yer almadı. Cezalı olan Fred’in yanı sıra Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda bulunan Youssef En Nesyri de takımdan ayrı kaldı.

NENE VE TALISCA GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe’nin Afrika Uluslar Kupası’ndan dönen Malili futbolcusu Dorgeles Nene ve sakatlığını atlatan Anderson Talisca maç kadrosunda yer aldı. Bu iki isim Galatasaray karşısında teknik direktör Domenico Tedesco’dan şans bekleyecek.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Kupa finalinde kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. Yaklaşık 35 bin Fenerbahçe taraftarı, giydikleri sarı-lacivert yağmurluklar ve bayraklarla görsel şölen oluşturdu.