Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olan Fenerbahçe'de yeni transfer Anthony Musaba, ilk yarıyı tamamlayamadı.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı futbolculardan Musaba, karşılaşmada 20. dakika oynanırken sakatlandı. İlk tedavisi saha içinde yapılan Hollandalı futbolcu, bir süre daha oyuna devam etti. Ancak sakatlığı geçmeyen Musaba, 23. dakikada oyundan alındı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Musaba'nın yerine Mert Müldür'ü oyuna dahil etti. Bu değişiklikle maça sağ bekte başlayan Dorgeles Nene, Musaba'nın yerine sol kanada geçerken, Mert Müldür sağ bekte görev yaptı.

Samsunspor'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Musaba, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 2 Süper Kupa maçında 2 asiste imza atmıştı.