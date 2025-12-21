Fenerbahçe'nin transferi için anlaşma sağladığı Hollandalı Joey Veerman PSV ile son maçına çıktı. 2-1 kazanılan maçta asist yapan Veerman 86'da oyundan alınmasına gösterdiği tepki ile gündem oldu.

Hollanda Ligi'nin 17. haftasında PSV deplasmanda Utrecht'i 2-1 mağlup etti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin yeni transferi Joey Veerman, PSV formasıyla çıktığı son maçta müthiş oynadı.

Utrecht-PSV maçında en fazla topla buluşan ve hücum bölgesinde pas veren oyuncu Joey Veerman oldu.

KORNERDEN ASİSTİ YAPTI

Veerman aynı zamanda PSV'yi 2-1 öne geçiren golde kornerden asisti yapan isim oldu. PSV'de tüm duran topların başına geçen Veerman 76'da Perisic'in attığı golde kornerden asisti yaptı.

86. dakikada oyundan alınan Veerman bu kararı büyük şaşkınlıkla karşıladı. Kameraların kendisini gösterdiği anda şaşkınlığını gizleyemeyen Hollandalı yıldız kenara gelirken büyük şok yaşadı. O görüntüler sosyal medyada gündem olurken PSV maç sonrası Veerman'ın basına açıklama yapmasına izin vermedi.

Veerman genellikle PSV maçlarından sonra medyaya açıklama yapar, ancak FC Utrecht maçından sonra hemen soyunma odasına gitti. ESPN'in maç sonrası analizinde Kamperman , "Elbette Joey Veerman ile konuşmayı çok isterdik. Ama PSV buna izin vermiyor. Onu kameraların karşısına çıkaramıyoruz" ifadelerini kullandı.