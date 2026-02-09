Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, Gençlerbirliği karşısında 62 dakika sahada kaldı. İlk maçında performansıyla beğeni toplayan 34 yaşındaki oyuncu, 62. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı. Kante oyundan çıkarken tribünler uzun süre Fransız oyuncuyu alkışladı. Fenerbahçe'nin bir diğer yeni transferi Sidiki Cherif ise, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Maça yedek başlayan genç futbolcu, 82. dakikada Talisca'nın yerine oyuna dahil oldu.

