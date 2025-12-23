Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, 16 resmi maçın ardından mağlubiyet yaşadı.
Söz konusu süreçte UEFA Avrupa Ligi, lig ve kupada mücadele veren sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisi öncesinde 11 galibiyet ve 5 beraberlik yaşamıştı.
Fenerbahçe, 16 maçın ardından mağlubiyet gördü.
3 maç sonra kalesini kapatamadı
Fenerbahçe, 3 resmi maçın ardından kalesinde gol gördü.
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann'ı 4-0 yenerek başladığı seride sarı-lacivertliler sırasıyla ligde Konyaspor'u aynı skorla ve Eyüpspor'u da 3-0 mağlup etmişti.
Üst üste 3 maçında kalesini gole kapamayı başaran sarı-lacivertli ekip, 3 maçın ardından Beşiktaş karşısında kalesinde gol gördü.