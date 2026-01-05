Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde yarın Polonya temsilcisi PGE Budowlani ile oynayacağı karşılaşmaya önemli bir oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekibin 21 yaşındaki Rus yıldızı Arina Fedorovtseva, vize sorunu nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Polonya’nın Rus vatandaşlarına yönelik uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Fedorovtseva için Schengen vizesi başvurusunun başka bir Avrupa ülkesi üzerinden yapıldığı belirtildi. Ancak değerlendirme süreci maç tarihine çok kısa bir süre kala tamamlanan başvurunun olumsuz sonuçlandığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten 21 yaşındaki voleybolcunun durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Polonya'nın Rus vatandaşlarına yönelik uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle sporcumuzun seyahati için Schengen vizesi başvurusu başka bir Avrupa ülkesi üzerinden yapılmış; değerlendirme süreci maç tarihine çok kısa bir süre kala tamamlanan bu başvuru olumsuz sonuçlanmıştır. Arina Fedorovtseva'nın mevcut vizesinin yıl sonu döneminde sona ermesi ve Noel ile yılbaşı dönemine denk gelen resmi tatiller nedeniyle, alternatif bir ülke üzerinden yeni bir vize başvurusunun sonuçlandırılması mümkün olmamıştır. Bu nedenle sporcumuzun söz konusu karşılaşmaya katılımı sağlanamamıştır. Yaşanan bu gelişme sonucunda sporcumuz Arina Fedorovtseva, yarınki karşılaşmada takımımızla birlikte olamayacaktır."