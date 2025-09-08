Cerny dışında bir kanat futbolcusu daha transfer etmeyi planlayan Beşiktaş, Cengiz Ünder konusunda Fenerbahçe ile el sıkıştı.

Siyah beyazlı ekip, milli oyuncunun kiralık transferi için sarı laciverti ekip ile anlaşma sağladı. Cengiz Ünder'in yıllık ücretinin iki kulüp tarafından ortak ödenmesi bekleniyor. Satın alma opsiyonunun ise 6 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama ise şu şekilde: "Transfer Bilgilendirme. Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz."