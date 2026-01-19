Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, 5 yıldır birlikte olduğu Brezilyalı model Carolaine Freitas ile ilişkisini bir adım ileri taşıdı.

"SONSUZA KADAR EVET"

Sevgilisi Carolaine Freitas'a evlilik teklifinde bulundu. Çift "5 yıllık aşk ve yeni bir bölüm başlıyor. Sonsuza kadar evet" ifadelerini kullandı.

Bu anları sosyal medyadan paylaşan ikilinin, yaz aylarında düğün yapacağı iddia edildi.

Talisca, 2015'te Anna Paula Ramos ile dünyaevine girmiş, 3 yıl süren evlilikten Maria Laura ve Samuel Davi adında iki çocuğu olmuştu.