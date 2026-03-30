Fenerbahçe'nin sezon başında Gent’ten 8 milyon Euro’ya transfer ettiği sol bek Archie Brown ayrılık ateşini yaktı. 31 karşılaşmada forma giyen İngiliz futbolcu 4 gol ve 6 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Yaşadığı mutsuzluk nedeniyle takımdan ayrılma talebini doğrudan sarı-lacivertli yönetime ileten 24 yaşındaki sol bekin yeni adresi de şekillenmeye başladı.

Mutsuz olduğu için ayrılma talebini yönetime ileten 23 yaşındaki sol bekin Atletico Madrid ile temasta olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin bu transferden beklentisi 15 milyon Euro.