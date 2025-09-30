Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

O günden bu yana formaya hasret kalan futbolcu, şu ana kadar sakatlığı nedeniyle 6 maçı kaçırdı. MR'ları temiz çıkan Jhon Duran'ın ağrıları devam etmesi nedeniyle Nice maçında da kadroda olması beklenmiyor.

'OYNAMAK İSTEMİYOR'

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, VOLE'de yayınlanan programda Jhon Duran'ın sakatlığının sona erdiğini, buna karşın "oynamak istemediğini" aktardı.

Ali Ece'nin "Bildiğin bir şey mi var?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Çelikler, "Oynamıyor adam abi oynamıyor. Ben Mourinho için gelmiştim falan bir şeyler saçmalıyor. Sakatım dedi mi ne yapacaksın abi? Bu sezon Avrupa'nın iki tane kaskalı var. Biri Florian Wirtz öbürü de Jhon Duran." dedi.