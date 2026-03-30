Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, gelecek sezonun transfer yapılanması için şimdiden hamlelerini planlamaya başladı. Sezon sonu boşalması muhtemel sağ bek mevkii için ise gündeme eski Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel geldi.

İNGİLTERE'YE GİTTİĞİNE BİN PİŞMAN

Akşam'da yer alan habere göre Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiltere Championship ekibi Birmingham'ın yolunu tutan Nijeryalı yıldız, tercihinden dolayı oldukça pişman. Kulüple sorunlar yaşayan ve son 4 maçtır yedek kalan 28 yaşındaki sağ bek, kariyerine başka bir kulüpte devam etmek istiyor.

CİMBOM'UN SAĞINA DEV TALİPLER

Öte yandan Galatasaray'ın sağ beklerine ise ilgi son derece yüksek. Roland Sallai'ye Premier Lig'den Liverpool'un ilgisi bilinirken; devre arasında Bayern Münih'ten kiralanan Sacha Boey'in 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak ise çok mümkün görünmüyor.

Sağ bek ve sağ stoperde dönüşümlü oynayan Singo ise teknik ekip tarafından net bir sağ bek olarak değerlendirilmiyor. Oyuncunun geçirdiği sakatlıklar nedeniyle satılmaması halinde stoper ve 6 numarada değerlendirilmesi daha muhtemel görülüyor.

Cimbom'un bu çıkmazdaki ilk hedefi ise Birmingham'da mutsuz olan ve Süper Lig'deki rekabeti yakından tanıyan Bright Osayi-Samuel'i uygun bir ücret karşılığında renklerine bağlayarak bu mevkiyi transfer döneminin başında çözüme kavuşturmak istiyor.