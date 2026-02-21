Basketbol Kadınlar Süper Ligi’nin 20’nci haftasında Çimsa ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet’i konuk etti. Karşılaşmayı 94-70’lik skorla konuk Fenerbahçe Opet kazandı.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Turgut Işık, Yiğit Gönültaş, Fatih Kurt
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 2, Büşra Akbaş 5, Asena Yalçın 3, Sinem Ataş 9, Juskaite 21, Sventoraite 2, Allen 7, Geiselsoder 5, Esra Ural Topuz, Yahupova, 16
FENERBAHÇE: Sevgi Uzun 14, Alperi Onar 10, Meesseman 9, Rupert 18, Tuana Vural 3, Mccovan 3, McBride 24, Allemand 9, Milic 2, Meltem Avcı Yılmaz 2
1’İNCİ PERİYOT: 23-25
DEVRE: 33-46
3’ÜNCÜ PERİYOT: 52-67