Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9’uncu haftasında Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u deplasmanda 93–79’luk sonuçla mağlup etti.
Müsabakanın en skorer ismi 28’er sayı ile Kunek ve Dangerfield oldu.
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Nihat Çetin, Haldun Çoban, Kerem Altıntaş,
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kunek 28, Dangerfield 28, Williams 8, Doğa, Merve Arı 8, Merve Aygül, İdil 5, Meltem 2
FENERBAHÇE OPET: Sevgi 18, Olcay Çakır 15, Williams 13, Meesseman 16, Rupert 8, Tuana, McCovan 6, Gustafson 15, Allemand 2
1'İNCİ PERİYOT: 15 - 26
DEVRE: 31 - 45
3’ÜNCÜ PERİYOT: 58 - 67