Galatasaray, Süper Lig’de Pazar akşamı sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Sarı lacivertliler dev maç öncesi TFF’ye Osimhen için başvuru yapmıştı. Fenerbahçe, Victor Osimhen’in kullandığı sert koruyucu materyalin rakip oyuncuların sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle TFF’ye başvuruda bulunmuştu.

Galatasaray’dan da Fenerbahçe’ye karşı hamle geldi. HT Spor'da yer alan habere göre sarı kırmızılı yetkililer, oyuncunun ameliyat sonrası iyileşme sürecinde kullandığı ekipmanın sporcu sağlığına zarar vermediğinden emin olduklarını vurguladı. Kulüp doktorları, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyaller için bir rapor hazırladı ve bu raporu TFF yetkililerine sundu.

DZEKO ÖRNEĞİ

Söz konusu ekipmanın geçtiğimiz sezon Edin Dzeko’nun kolunda kullandığı koruyucudan çok daha yumuşak ve esnek olduğunu savunan Galatasaraylı yetkililer, Nijeryalı futbolcunun derbide oynamasına bir engel bulunmadığını belirtti.