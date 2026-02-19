UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı karşılaşmanın 39. dakikasında temsilcimizin penaltı beklediği bir pozisyon yaşandı. Talisca'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmadan döndü. Talisca başta olmak üzere tüm Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, hakem Sandro Scharer'e, topun savunma oyuncusunun eline geldiği yönünde yoğun bir şekilde penaltı itirazında bulundular. Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı bekleyen Fenerbahçe cephesinin tepkilerine rağmen hakem oyunu devam ettirdi. İtirazlar artarak devam ederken Scharer, maç oynanırken oyunu durdurdu. İsviçreli hakem VAR ile konuştuktan sonra pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi. Scharer, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya itirazından dolayı sarı kart gösterdi.

