Dolmabahçe'de Fenerbahçe’yi Beşiktaş karşısında 3-2’lik tarihi geri dönüşe taşıyan Jhon Duran’ın maliyeti bonuslar hariç 18 milyon Euro civarında. Brezilya Milli Takımı’na çağrılan Ederson, yıllık net 11 milyon Euro alıyor. Sarı-lacivertlilerin bugün Avrupa Ligi’nde karşılaşacağı Çek takımı Viktoria Plzen’in toplam değeri 12.9. milyon Euro. F.Bahçe ise 317 milyon Euro değerinde.

PLZEN NAMAĞLUP

Sahada para oynamıyor. Viktoria Plzen de Avrupa Ligi’nde ilk hafta Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldıktan sonra içeride Malmö’yü 3-0, deplasmanda da Roma’yı 2-1 yendi. Namağluplar. F.Bahçe, Nice (2-1) ve Stuttgart’ı (1-0) evinde yendi ama deplasmanda galibiyeti yok. İlk haftada Dinamo Zagreb’ten aldığı 3-1’lik yenilginin telafisi için bugün kazanmak zorundalar.

HOCALARI TEHLİKELİ

Çek takımı da Fenerbahçe gibi hocasını kovdu. Teknik Direktör Martin Hysky’nin henüz yenilgisi yok. Avrupa Ligi’nde 5. sıradalar. F.Bahçe ise 14. ve ilk 8 iddiasını sürdürmek için Kanarya bugün kazanmak zorunda. F.Bahçe, 2013’te Plzen ile karşılaştı, deplasmanda Webo’nun golüyle 1-0 yendi ve içeride Salih’in golüyle 1-1 berabere kalıp eledi.

DURAN YEDEK GÜÇ

Teknik Direktör Domenico Tedesco, Viktoria Plzen karşısında Beşiktaş derbisi kadrosunda rotasyona gitmeyi planlıyor. UEFA listesinde yer almayan Levent Mercan’ın yerine sol bekte Archie Brown oynayacak. Orta sahada Fred, forvette de Talisca’nın maça ilk 11’de başlaması bekleniyor, sağ kanatta da Nene’nin yerine Szymanski görev alacak. Jhon Duran da yine son yarım saatte oyuna girecek.