Süper Lig'de Galatasaray ile zirve yarışı veren Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında hafızalardan silinmeyecek bir geri dönüşe imza attı.



Karşılaşmanın henüz 6. ve 15. dakikalarında kalesinde sürpriz goller gören sarı-lacivertliler, 1 Aralık'ta Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde puan kaybı riskiyle karşı karşıya kalırken, ikinci yarıda bulunan 5 gol ile Fenerbahçe karşılaşmadan 5-2'lik üstünlükle ayrıldı.



Atılan peş peşe goller ile gündeme gelen karşılaşmaya, maç sırasında yaşanan 'canlı bahis' tartışması damga vurdu.

FENERBAHÇE GERİYE DÜŞTÜ, BAHİS SEÇENEKLERİ KISITLANDI



Gazeteci Murat Ağırel, Fenerbahçe'nin iki farkla geriye düşmesinin ardından legal bahis sitesi üzerinden 'canlı iddaa' oynayanlar için “Fenerbahçe kazanır” seçeneğinin kullanıma kapatıldığını belirtti.



Söz konusu tercihi yapmak isteyen kullanıcılara sistem tarafından izin verilmezken, kullanıcılar Fenerbahçe'nin beraberliği yakalamasının ardından 'Deplasman takımı kazanır' seçeneği yeniden bahis yapılabilir hale geldi.





TARTIŞMALI KARARIN NEDENİ BELLİ OLDU



Ağırel, söz konusu karmaşanın 'Merkezi Bahis Sistemi' yönetiminin aldığı karar sonucunda gerçekleştiğini belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"İlginçtir ki; skor 2-2’ye geldikten sonra ve oranlar düşünce aynı seçenek tekrar açıldı ve bahis yapılmasına izin verildi.

Peki neden?

Çünkü iddia risk yönetimi birimi, bu kritik bölümde canlı bahis seçeneğini geçici olarak kapattı.

Mantıkları da şu:

“Eğer maç dönerse çok büyük para kaybederiz.”

Yani insanlar büyük para kaybettiğinde sorun yok; ama şirket kaybedebileceği noktaya yaklaştığında anında risk birimi devreye giriyor.

Yasadışı bahisle mücadelenin bir ayağıda iddianın hesap vermez tavırları ile mücadeledir!"