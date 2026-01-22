Alanya’da su şişeleriyle taktik şov yapan F.Bahçe, Avrupa Ligi 7. hafta maçında İngiliz temsilcisi Aston Villa ile karşılaşıyor. 11 puan toplayan F.Bahçe 12., 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Aston Villa ise 3. basamakta.

Yeni transferler Musaba, Guendouzi ve Mert, statü gereği yok. UEFA listesindeki Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Eğribayat, transfer oldu. Brown ve Levent sakat. En Nesyri izinli. Aston Villa’da da kaleci Martinez, Kamara, John McGinn, Onana ve Barkely sakat. Yeni transfer Alysson oynayamıyor. Sancho’nun durumu ise şüpheli.