Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Mücadeleyi sarı lacivertliler 92-84 kazandı.
Fenerbahçe Beko’da Tarık Biberovic 14 sayı-4 ribaunt, Metecan Birsen 12 sayı-4 ribaunt, Talen Horton Tucker 11 sayı-4 asist, Onuralp Bitim 12 sayı-4 ribaunt, Scottie Wilbekin 9 sayı-3 asist, Armando Bacot 9 sayı-3 ribaunt, Devon Hall 8 sayı-4 ribaunt, Mikael Jantunen 6 sayı-3 ribaunt, Melih Mahmutoğlu 5 sayı-1 asist, Nicolo Melli 3 sayı-4 ribaunt ve Emre Ekşioğlu 3 sayı-2 ribaunt yaptı.
Türk Telekom’da Kyle Allman 21 sayı-4 asist, Kyle Alexander 13 sayı-3 ribaunt, Doğuş Özdemiroğlı 11 sayı-5 asist, Jaleen Smith 13 sayı-2 top çalma, Kris Bankston 9 sayı-7 ribaunt ve Jordan Usher 8 sayı-4 ribaunt yaptı.