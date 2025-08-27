Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak. Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapacak. Slavko Vinci, geçen sezon Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.
Kazanırsa 16 sezon sonra Devler Ligi'nde olacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkacak sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak. Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.