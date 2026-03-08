Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe, maçın son dakikalarında bulduğu gollerle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, Samsunspor'un 2-1 üstünlüğü ile girilen 89. dakikada Dorgeles Nene'nin kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Maçta 90+5. dakika oynanırken Sidiki Cherif, kaydettiği golle Fenerbahçe'ye üç puanı kazandırdı.

Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif ile bulduğu gol sonrası protokol tribününde tansiyon yükseldi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe taraftarları arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın şiddeti artınca, sözlü atışma bir anda kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sonrasında çevredeki diğer izleyiciler ve yöneticiler tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Olayların büyümesi üzerine Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bizzat gerginliğin yaşandığı bölüme giderek duruma müdahale etti.

Güvenlik güçleri, Yüksel Yıldırım'ın bulunduğu locanın önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Maçın ardından Samsunspor heyeti güvenlik çemberi eşliğinde stadyumdan ayrıldı.