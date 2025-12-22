Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Samsunspor’un yıldızını transfer etmek istiyor… Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun Anthony Musaba'nın transferini bizzat talep ettiği iddia edildi. Genç oyuncunun performansının teknik heyet tarafından yakından takip edildiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin, Samsunspor ile ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği ve transferi kısa süre içinde bitirmek istediği belirtildi.

Sezon başında Sheffield Wednesday’dan transfer edilen Musaba, geride kalan süreçte Samsunspor ile tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. 25 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu, kırmızı-beyazlılar adına 6 gol atıp 3 de asist yaparak ilk devrenin en dikkat çeken futbolcularından biri olmayı başardı.